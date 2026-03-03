Invitación a “Grupo de Escucha”.

El Grupo de Escucha esta dirigido para acompañar a familiares y amigos que tengan cercanías con la problemáticas de consumos y de esta manera acercar la escucha a personas que esten atravesando algún consumo que los este afectando, desde este lugar brindaremos contención, información y herramientas para fortalecer las redes de apoyo.

El Espacio esta abierto a la escucha activa de quienes lo necesiten, generando confidencialidad en la escucha, con un enfoque en la salud integral.

Acompañan este equipo Equipo psico-social del Hospital Vla, Miembros de Grupo de 12 pasos y la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad de Villa La Angostura.