¡Sumate al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.

Ago 13, 2025

En Agosto arranca un nuevo ciclo del Club de Robótica, un espacio inclusivo y motivador pensado para jóvenes de 12 a 17 años. El objetivo no es solo armar robots sino tambien desarrollar habilidades para la vida y para los desafíos del mundo que viene.

Este club propone una experiencia integral donde vas a:

🔧 Aprender herramientas técnicas como electrónica básica, sensores, motores y programación en C++, el lenguaje más utilizado en la robótica real.
🎨 Diseñar tus propios robots y piezas personalizadas con software de modelado 3D.
💡 Resolver desafíos prácticos y desarrollar pensamiento lógico y creativo.
🧠 Fortalecer habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación técnica, la resiliencia y la capacidad de aprender del error.
🤝 Conectar con otros jóvenes que comparten tus intereses y formar parte de una comunidad maker.

📍 Modalidad: Presencial en el FabLab VLA Las Retamas y Topa Topa.
📅 Inicio: AGOSTO
🕐 Días y horarios: jueves 21 Agosto de 18 a 20 horas
👥 Cupos limitados: 15 a 20 participantes por grupo (atención personalizada)

🎯 No necesitás conocimientos previos, solo curiosidad y ganas de participar.

💬 Para más info o para reservar tu lugar, escribinos por DM o a desarrollo.sostenible@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

