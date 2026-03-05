Angostura Informa

Llega una nueva edición en marzo del programa Intel® AI for Youth al Fab Lab Villa La Angostura.

Mar 5, 2026


Si tenés entre 13 y 18 años y te interesa la inteligencia artificial, esta es tu oportunidad para aprender, experimentar y transformar tus ideas en proyectos reales con impacto en tu comunidad 🌍✨
Intel® AI for Youth es un programa internacional que acerca la IA a jóvenes de manera accesible, práctica y con una mirada ética y responsable sobre la tecnología.
Durante el programa vas a:
🔬 Explorar visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos y ética en IA.
🧠 Comprender cómo funciona la inteligencia artificial en el mundo real.
🚀 Diseñar y desarrollar tu propio proyecto con IA para resolver un problema concreto.
🤝 Trabajar en equipo, potenciar tu creatividad y presentar tu propuesta final.
En ediciones anteriores, estudiantes de la región desarrollaron ideas innovadoras aplicando inteligencia artificial a desafíos reales.
Este año, ¡podés ser parte de esta experiencia transformadora!
📍 Modalidad: Presencial en el Fab Lab VLA – Calafate 233, Barrio Once
📅 Inicio: Marzo
👥 Cupos limitados
📩 Informes e inscripciones:
desarrollo.sostenible@villalaangostura.gov.ar

5 marzo, 2026 Prensa Vla

