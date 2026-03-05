Llega una nueva edición en marzo del programa Intel® AI for Youth al Fab Lab Villa La Angostura.



Si tenés entre 13 y 18 años y te interesa la inteligencia artificial, esta es tu oportunidad para aprender, experimentar y transformar tus ideas en proyectos reales con impacto en tu comunidad 🌍✨

Intel® AI for Youth es un programa internacional que acerca la IA a jóvenes de manera accesible, práctica y con una mirada ética y responsable sobre la tecnología.

Durante el programa vas a:

🔬 Explorar visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos y ética en IA.

🧠 Comprender cómo funciona la inteligencia artificial en el mundo real.

🚀 Diseñar y desarrollar tu propio proyecto con IA para resolver un problema concreto.

🤝 Trabajar en equipo, potenciar tu creatividad y presentar tu propuesta final.

En ediciones anteriores, estudiantes de la región desarrollaron ideas innovadoras aplicando inteligencia artificial a desafíos reales.

Este año, ¡podés ser parte de esta experiencia transformadora!

📍 Modalidad: Presencial en el Fab Lab VLA – Calafate 233, Barrio Once

📅 Inicio: Marzo

👥 Cupos limitados

📩 Informes e inscripciones:

desarrollo.sostenible@villalaangostura.gov.ar

