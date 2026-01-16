Comenzamos una nueva edición de FABKIDS.

Con mucha alegría damos inicio a una nueva edición de FABKIDS, un espacio pensado para que niñas y niños se acerquen al mundo de la ciencia y la tecnología a través del juego, la exploración y la creatividad. En cada encuentro trabajamos con proyectos participativos y experiencias lúdicas, que invitan a aprender haciendo, a preguntar, investigar y descubrir.

Buscamos despertar la curiosidad, incentivar el pensamiento creativo y fortalecer el aprendizaje a partir de la experimentación y el trabajo en equipo. ¡Construiremos, experimentaremos y crearemos juntos!En FABKIDS, cada jornada es una aventura que estimula la imaginación, promueve nuevas habilidades y favorece la creación de vínculos, fomentando también el compañerismo y las nuevas amistades.

Seguimos apostando a generar en Villa La Angostura espacios educativos amorosos, inclusivos y significativos, donde la tecnología se convierta en una herramienta para aprender, expresarse y crecer.¡Gracias a las familias y a la comunidad de Villa la Angostura por acompañarnos en este nuevo comienzo!