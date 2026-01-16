Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

FabLab Villa La Angostura

Comenzamos una nueva edición de FABKIDS.

Ene 16, 2026

Con mucha alegría damos inicio a una nueva edición de FABKIDS, un espacio pensado para que niñas y niños se acerquen al mundo de la ciencia y la tecnología a través del juego, la exploración y la creatividad. En cada encuentro trabajamos con proyectos participativos y experiencias lúdicas, que invitan a aprender haciendo, a preguntar, investigar y descubrir.

Buscamos despertar la curiosidad, incentivar el pensamiento creativo y fortalecer el aprendizaje a partir de la experimentación y el trabajo en equipo. ¡Construiremos, experimentaremos y crearemos juntos!En FABKIDS, cada jornada es una aventura que estimula la imaginación, promueve nuevas habilidades y favorece la creación de vínculos, fomentando también el compañerismo y las nuevas amistades.

Seguimos apostando a generar en Villa La Angostura espacios educativos amorosos, inclusivos y significativos, donde la tecnología se convierta en una herramienta para aprender, expresarse y crecer.¡Gracias a las familias y a la comunidad de Villa la Angostura por acompañarnos en este nuevo comienzo!

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

FabLab Villa La Angostura

Nueva edición de FabKids en Villa La Angostura 2026.

Ene 5, 2026
FabLab Villa La Angostura Municipalidad de Villa la Angostura

Entrega de equipamiento informático para Fab Lab.

Dic 27, 2025
FabLab Villa La Angostura

Se realizó la reapertura del FabLab Villa La Angostura.

Nov 28, 2025

Otras noticias

FabLab Villa La Angostura

Comenzamos una nueva edición de FABKIDS.

16 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Residuos

Se realizó una nueva carga de cartón en la Planta de Tratamiento de Residuos de Villa La Angostura.

16 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Dirección de Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N° 01/26

16 enero, 2026 Prensa Vla
Bromatología

Bromatología comunica resultados de controles de agua en el Barrio Calfuco

15 enero, 2026 Prensa Vla