Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

FabLab Villa La Angostura Municipalidad de Villa la Angostura

Sumate este Jueves 21 de Agosto al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.

Ago 18, 2025

En Agosto arranca un nuevo ciclo del Club de Robótica, un espacio inclusivo y motivador pensado para jóvenes de 12 a 17 años. El objetivo no es solo armar robots sino tambien desarrollar habilidades para la vida y para los desafíos del mundo que viene.

Este club propone una experiencia integral donde vas a:

🔧 Aprender herramientas técnicas como electrónica básica, sensores, motores y programación en C++, el lenguaje más utilizado en la robótica real.
🎨 Diseñar tus propios robots y piezas personalizadas con software de modelado 3D.
💡 Resolver desafíos prácticos y desarrollar pensamiento lógico y creativo.
🧠 Fortalecer habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación técnica, la resiliencia y la capacidad de aprender del error.
🤝 Conectar con otros jóvenes que comparten tus intereses y formar parte de una comunidad maker.

📍 Modalidad: Presencial en el FabLab VLA Las Retamas y Topa Topa.
📅 Inicio: AGOSTO
🕐 Días y horarios: jueves 21 Agosto de 18 a 20 horas
👥 Cupos limitados: 15 a 20 participantes por grupo (atención personalizada)

🎯 No necesitás conocimientos previos, solo curiosidad y ganas de participar.

💬 Para más info o para reservar tu lugar, escribinos por DM o a desarrollo.sostenible@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Centro de Convenciones Municipalidad de Villa la Angostura

Festival de Cine de Montaña World Tour del BANFF 2025 este Martes 19 y Miércoles 20 de Agosto en Villa La Angostura.

Ago 18, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Homenaje al General José de San Martín: recorrido conmemorativo por instituciones de la localidad

Ago 18, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Sin categoría

Villa La Angostura recordó al General José San Martín en un emotivo acto

Ago 17, 2025

Otras noticias

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludable realizá el acompañamiento a Personas Notificadas por ANDIS para Evaluación de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

18 agosto, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino realizara un entrega de plantines para los vecino de El Pinar y Los Volcanes, a partir de hoy.

18 agosto, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones Municipalidad de Villa la Angostura

Festival de Cine de Montaña World Tour del BANFF 2025 este Martes 19 y Miércoles 20 de Agosto en Villa La Angostura.

18 agosto, 2025 Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura Municipalidad de Villa la Angostura

Sumate este Jueves 21 de Agosto al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.

18 agosto, 2025 Prensa Vla