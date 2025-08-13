Angostura Informa

Hoy Vuelve el programa Intel AI for Youth al Fab Lab Villa La Angostura!

Ago 13, 2025

¿Tenés entre 13 y 18 años y te interesa la inteligencia artificial? Esta es tu oportunidad para aprender, crear y transformar ideas en proyectos reales con impacto.
El programa Intel®️ AI for Youth está diseñado para que jóvenes de todo el mundo puedan formarse en IA de manera accesible, práctica y ética.

🔬 Aprendé sobre visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural, análisis de datos, ética en IA y mucho más.
🚀 ¡Creá tu propio proyecto con IA para resolver un problema real!
En la edición anterior en Neuquén, chicos y chicas como vos desarrollaron ideas innovadoras con inteligencia artificial. Este año, ¡podés ser parte de esta experiencia!

📍 Modalidad: Presencial en el Fab Lab VLA-Las Retamas y Topa Topa.

📅 Fecha de inicio: 13 de Agosto de 18 a 20 horas

👥 Cupos limitados

✉️ Si querés más info escribinos por mail desarrollo.sostenible@villalaangostura.gov.ar

