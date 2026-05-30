Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial – Dispositivo Vial de Puerto Arauco

La Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, informa sobre el dispositivo vial de Puerto Arauco, el cual es un tótem de seguridad y prevención, no de fiscalización. Ante las consultas y la preocupación manifestada por vecinos y visitantes respecto al funcionamiento del totem en la zona de Arauco, se considera necesario aclarar el propósito de dicha tecnología para llevar tranquilidad a la comunidad y evitar confusiones.

El dispositivo instalado en el sector no es un radar de fotomultas, sino un tótem informativo y de seguridad pública. Su pantalla tiene una función solamente preventiva: muestra una velocidad orientativa con el único fin de que los conductores recapaciten y adecúen la marcha.

Al no ser un equipo de fiscalización, no emite multas ni tiene fines recaudatorios; esto explica además por qué puede registrar variaciones respecto al velocímetro de los vehículos, ya que su objetivo no es la medición milimétrica para sancionar.

La verdadera importancia de este tótem radica en la seguridad ciudadana, dado que el equipo cuenta con un sistema lector que registra los dominios de todos los vehículos que circulan por el sector, independientemente de la velocidad a la que lo hagan.

Se trata de una herramienta clave para el control del parque automotor, la prevención del delito y una herramienta de investigación, pensada para proteger a los propios vecinos de la localidad.Por último, cabe hacer diferenciación de este tótem de los radares de fiscalización que sí operan en la localidad.

Estos últimos se encuentran debidamente señalizados, cuentan con la autorización correspondiente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) —pudiendo verificarse públicamente en sus registros oficiales— y están correctamente calibrados y homologados por el INTI, garantizando la total legalidad y transparencia de los controles viales en el municipio.