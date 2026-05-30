Neuquén Joven: jóvenes de Villa La Angostura participaron de una jornada de capacitación en Aluminé.

La viceintendente de Villa La Angostura, Tamara Martínez, junto a la Subsesecretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Marina Roma, acompañaron este sábado a un grupo de 17 jóvenes de la localidad que participaron del encuentro Neuquén Joven, realizado en la ciudad de Aluminé.

La actividad reunió a jóvenes de distintas localidades de la provincia en una jornada de formación, intercambio y participación, con propuestas orientadas al desarrollo personal, el emprendedurismo y la construcción de comunidades saludables.

Durante la visita, las funcionarias fueron recibidas por el intendente de Aluminé, Diego Victoria, y por Eliana Rivera, delegada de la Región de los Lagos del Sur, quienes acompañaron las actividades desarrolladas en el marco de este importante encuentro provincial destinado a las juventudes neuquinas.

Desde el Municipio destacaron la importancia de generar estos espacios de participación y aprendizaje, promoviendo el protagonismo de las y los jóvenes y fortaleciendo los vínculos entre las distintas comunidades de la provincia.