Secretaria de Atención al Vecino Cumplimiento de la Ordenanza N° 1319/2002 del Cementerio Local

Oct 18, 2025

Desde la Secretaría de Atención al Vecino, se informa a la comunidad que se comenzó a dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 1319/2002, que regula el funcionamiento del Cementerio Municipal.

El proceso incluye la aplicación de diversos artículos que establecen disposiciones sobre administración, inhumaciones y caducidad de derechos de sepultura. En este marco, se recuerda que: Según el Artículo 4°, Inc. D), se entiende por exhumación el acto mediante el cual un cadáver es desenterrado.

Conforme al Artículo 16°, el Cementerio Municipal cuenta con una fosa común destinada a restos humanos sin destino especial o provenientes de sepulturas caducas.

De acuerdo al Artículo 28°, serán declarados caducos todos los derechos de sepultura cumplidos los 15 (quince) años desde la fecha de inhumación.

Asimismo, el Artículo 29° dispone que, en las fosas donde existan dos inhumaciones, los derechos caducarán cuando el segundo cuerpo cumpla igual período, momento en el cual se procederá a la exhumación y reducción de ambos.

Esta medida tiene por objetivo garantizar el cumplimiento normativo y el adecuado mantenimiento del espacio público.

