El Área de Medicina Laboral de la

Municipalidad de Villa La Angostura dependiente de la Secretaría de Gobierno

informó resultados alentadores en la evolución del ausentismo laboral durante

2026, producto de las medidas de control, seguimiento y prevención

implementadas en conjunto con la Subsecretaría de Capital Humano.



Entre los principales logros se destaca

la disminución de los certificados vinculados a salud mental, una de las

problemáticas que más impacto había tenido durante 2025. Actualmente, este tipo

de licencias representa alrededor del 6,2% de los certificados emitidos,

evidenciando una mejora en la detección temprana y el acompañamiento de los

casos.



Asimismo, se fortalecieron los mecanismos

de auditoría médica, incrementando los controles especializados y mejorando la

trazabilidad de las licencias, al tiempo que Medicina Laboral consolidó un

enfoque preventivo orientado a la promoción de hábitos saludables y la

intervención temprana.



El informe concluye que las estrategias

implementadas comienzan a mostrar resultados positivos y permiten avanzar hacia

una administración más eficiente, fortaleciendo tanto la operatividad municipal

como la calidad de vida laboral de los agentes.





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