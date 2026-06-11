Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Las políticas de control y prevención
comienzan a mostrar resultados positivos en el ausentismo municipal.

Jun 10, 2026

El Área de Medicina Laboral de la
Municipalidad de Villa La Angostura dependiente de la Secretaría de Gobierno
informó resultados alentadores en la evolución del ausentismo laboral durante
2026, producto de las medidas de control, seguimiento y prevención
implementadas en conjunto con la Subsecretaría de Capital Humano.

Entre los principales logros se destaca
la disminución de los certificados vinculados a salud mental, una de las
problemáticas que más impacto había tenido durante 2025. Actualmente, este tipo
de licencias representa alrededor del 6,2% de los certificados emitidos,
evidenciando una mejora en la detección temprana y el acompañamiento de los
casos.

Asimismo, se fortalecieron los mecanismos
de auditoría médica, incrementando los controles especializados y mejorando la
trazabilidad de las licencias, al tiempo que Medicina Laboral consolidó un
enfoque preventivo orientado a la promoción de hábitos saludables y la
intervención temprana.

El informe concluye que las estrategias
implementadas comienzan a mostrar resultados positivos y permiten avanzar hacia
una administración más eficiente, fortaleciendo tanto la operatividad municipal
como la calidad de vida laboral de los agentes.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Concejo Deliberante – Sesión Ordinaria N° VIII.

Jun 11, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Actividades para adultos mayores, continúan las caminatas saludables.

Jun 11, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

10 de junio – Día Nacional de la Seguridad Vial

Jun 10, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Concejo Deliberante – Sesión Ordinaria N° VIII.

11 junio, 2026 Prensa Vla
Zoonosis

Zoonosis realizó una nueva jornada de vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios.

11 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Actividades para adultos mayores, continúan las caminatas saludables.

11 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Las políticas de control y prevención
comienzan a mostrar resultados positivos en el ausentismo municipal.

10 junio, 2026 Prensa Vla