El Área de Medicina Laboral de la
Municipalidad de Villa La Angostura dependiente de la Secretaría de Gobierno
informó resultados alentadores en la evolución del ausentismo laboral durante
2026, producto de las medidas de control, seguimiento y prevención
implementadas en conjunto con la Subsecretaría de Capital Humano.
Entre los principales logros se destaca
la disminución de los certificados vinculados a salud mental, una de las
problemáticas que más impacto había tenido durante 2025. Actualmente, este tipo
de licencias representa alrededor del 6,2% de los certificados emitidos,
evidenciando una mejora en la detección temprana y el acompañamiento de los
casos.
Asimismo, se fortalecieron los mecanismos
de auditoría médica, incrementando los controles especializados y mejorando la
trazabilidad de las licencias, al tiempo que Medicina Laboral consolidó un
enfoque preventivo orientado a la promoción de hábitos saludables y la
intervención temprana.
El informe concluye que las estrategias
implementadas comienzan a mostrar resultados positivos y permiten avanzar hacia
una administración más eficiente, fortaleciendo tanto la operatividad municipal
como la calidad de vida laboral de los agentes.
El Área de Medicina Laboral de la