Se realizó la Asamblea de la Junta Vecinal del barrio El Pinar

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se llevó a cabo la Asamblea de la Junta Vecinal del barrio El Pinar, en la que se conformó la nueva comisión directiva para el período 2026–2028.

La asamblea contó con la participación de vecinos y vecinas quienes dieron el quórum para el acto elecciónario y, al tratarse de una lista única, la elecccion se realizó a mano alzada, quedando conformada la nueva comisión.

En representación del Municipio y en carácter de veedor de la asamblea, estuvo presente el Secretario de Atención al Vecino, Alejo Grechi, quien acompañó el desarrollo del proceso.

La nueva comisión quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Adrión Battellini.

Secretario: Ricardo Chiévaypil.

Tesorera: Beatriz Díaz.

Vocales Titulares: Inés Domínguez.Daniela Gatelli. Guido Catalani. Raquel Contreras.

Vocales Suplentes: Estanislada Torres. Susana Ruiz. Gabriela Moreira.

Revisora de Cuentas:Lorena Uribe.

Desde la Municipalidad se felicita a las nuevas autoridades y se destaca la importancia de la participación vecinal y del fortalecimiento de las juntas vecinales como espacios de representación y trabajo conjunto para el desarrollo de cada barrio.