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Zoonosis

Zoonosis realizó una nueva jornada de vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios.

Jun 11, 2026

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios para perros y gatos, destinada a animales mayores de cuatro meses.

La actividad se desarrolló en el sector de Retamas 81, donde vecinos y vecinas pudieron acercarse con sus mascotas para acceder de manera gratuita a estos servicios, fundamentales para la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud pública.

Desde el área de Zoonosis destacaron la importancia de continuar con estas campañas, que promueven la tenencia responsable y contribuyen al bienestar de los animales y de toda la comunidad.

By Prensa Vla

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