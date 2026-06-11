Zoonosis realizó una nueva jornada de vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios.

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica y entrega de desparasitarios para perros y gatos, destinada a animales mayores de cuatro meses.

La actividad se desarrolló en el sector de Retamas 81, donde vecinos y vecinas pudieron acercarse con sus mascotas para acceder de manera gratuita a estos servicios, fundamentales para la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud pública.

Desde el área de Zoonosis destacaron la importancia de continuar con estas campañas, que promueven la tenencia responsable y contribuyen al bienestar de los animales y de toda la comunidad.