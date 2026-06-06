Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino, informa que continúa la inscripción del Plan Calor

Jun 6, 2026

Desde la Secretaria de Atención al Vecino, se informa a la comunidad que desde el dia Martes 21 de abril, a partir de las 09:00 hs y hasta las 12:00 hs,se comenzará con la inscripción para el Plan Calor 2026. (Entrega de leña), las inscripciones se realizarán en la Secretaria de Atencion al Vecino, ubicada en calle Huiliches 41 y Av. 7 Lagos.

El mismo esta destinado a familias de escasos recursos, madres y padres solos con niños, adultos mayores y personas con Discapacidad.

Los mismos deberán presentarse con DNI del grupo familiar y en caso de los Discapacitados con C.U.D.Para cualquier información pueden contactarse al número : 2944-241574 – Atención al Vecino

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Atención al Vecino

Se realizó la Asamblea de la Junta Vecinal del barrio El Pinar

Jun 6, 2026
Secretaría de Atención al Vecino

Subsidio de energía (E.P.E.N)

Jun 6, 2026
Secretaría de Atención al Vecino

Renovación de autoridades de la Junta Vecinal del Barrio El Mallín

May 29, 2026

Otras noticias

Secretaría de Atención al Vecino

Se realizó la Asamblea de la Junta Vecinal del barrio El Pinar

6 junio, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

Subsidio de energía (E.P.E.N)

6 junio, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino, informa que continúa la inscripción del Plan Calor

6 junio, 2026 Prensa Vla
Residuos

Compactaron vehículos secuestrados y Residuos de Linea Blanca en Villa La Angostura.

6 junio, 2026 Prensa Vla