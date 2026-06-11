Actividades para adultos mayores, continúan las caminatas saludables.

La Secretaria de Ciudadanía, a través de la Dirección de personas Mayores, invita a participar de las caminatas saludables destinadas a personas mayores de 60 años.

La propuesta busca fomentar la actividad física, el encuentro social y el cuidado de la salud en un entorno natural. Las caminatas son gratuitas, guiadas por profesionales y adaptadas al ritmo de cada grupo.

Estás actividades se realizan de forma periódica, con inscripción previa, se recomienda llevar calzado cómodo, agua y ropa adecuada al clima.“Queremos que las personas mayores encuentren en estas actividades un espacio para moverse, compartir y disfrutar del entorno natural, la salud física y el vínculo social son prioridad en esta gestión”, expresó la Secretaria de Ciudadanía, Paula Zunino.

Además de las caminatas, el Area de Personas Mayores ofrece talleres de memoria, gimnasia adaptada y encuentros recreativos durante toda la semana en distintos espacios.