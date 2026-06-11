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Municipalidad de Villa la Angostura

Concejo Deliberante – Sesión Ordinaria N° VIII.

Jun 11, 2026

En el día de hoy se llevó a cabo la Sesión Ordinaria N° VIII del Concejo Deliberante. Durante la sesión se abordaron los temas previstos en el orden del día, entre ellos la lectura de proyectos ingresados y el tratamiento de proyectos de ordenanza.

Los concejales debatieron y votaron los expedientes ingresados, entre los que podemos destacar:

El Convenio Interjurisdiccional Villa La Angostura – Villa Traful para la emisión de licencias de conducir.

La modificación de circulación y estacionamiento de calle Del Chilco y de la calle Los Gringos.

La autorización al Departamento Ejecutivo Municipal para firmar contrato de comodato con el Club Atlético Deportivo y Social Villa La Angostura por el lote NC 16-20-60-4364 del barrio Tres Cerros.

By Prensa Vla

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