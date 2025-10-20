La Secretaría de Atención al Vecino INFORMA el Cronograma de volquetes

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 20 de octubre al viernes 24 de Octubre. Los Horarios para depositar los residuos son de 8:00hs a las 16:00hs. Prohibido tirar Domiciliarios y/o Forestales

Hacemos la siguiente aclaración, en pos de mantener el orden y limpieza, pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes, la idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.

Los puntos donde se colocan los volquetes, fueron solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial. Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.

Lunes 20/10/25- Barrios: Villa Correntoso//Epulafquen.

Calles, esquina Araucaria y Lumilla(baldío) B° V. Correntoso.

5 esquina Paimun, Lolog y Traful. B° Epulafquen

Martes 21/10/25- Barrio: Puerto Manzano//Antu Kuyen.

Sede Vecinal B° Puerto Manzano.

Callo Llao Llao (esquina muro derecha) B° Antu-Kuyen. “ Macro II”

Miércoles 22/10/25- Barrio Mallín .

Calle, Bv.Amancay y Anselmo Álvarez.

Calle Pedro Vidal al 340.

Jueves 23/10/25- Barrios: El Pinar // Saavedra.

Calle Benisch (Eco punto) B° Pinar

Calles Dr. Molinero al Fondo B° Saavedra.

Viernes 24/10/25- B° Norte.

Huiliches esq Pehuenches.

Huiliches esq Comahue.