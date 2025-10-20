Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino INFORMA el Cronograma de volquetes

Oct 20, 2025

Se comunica a los vecinos el siguiente cronograma de volquetes para la semana del lunes 20 de octubre al viernes 24 de Octubre. Los Horarios para depositar los residuos son de 8:00hs a las 16:00hs. Prohibido tirar Domiciliarios y/o Forestales

Hacemos la siguiente aclaración, en pos de  mantener el orden y limpieza,  pedimos encarecidamente a los vecinos que no sobrecarguen los volquetes, la idea es llegar a todos los barrios y volver a empezar, pero necesitamos de la buena voluntad de todos para trabajar de forma ordenada.

Los puntos donde se colocan los volquetes, fueron  solicitados desde esta área a cada presidente y/o referente barrial. Por eso es importante que aquellos barrios que están sin comisión se puedan organizar con los vecinos para trabajar mancomunadamente con la Municipalidad.

Lunes 20/10/25- Barrios:  Villa Correntoso//Epulafquen.

  • Calles, esquina Araucaria y Lumilla(baldío) B° V. Correntoso.
  • 5 esquina Paimun, Lolog y Traful. B° Epulafquen

Martes 21/10/25- Barrio: Puerto Manzano//Antu Kuyen.

  • Sede Vecinal B° Puerto Manzano.
  • Callo Llao Llao (esquina muro derecha) B° Antu-Kuyen. “ Macro II”

Miércoles 22/10/25- Barrio Mallín.

  • Calle, Bv.Amancay y Anselmo Álvarez.
  • Calle Pedro Vidal al 340.

Jueves 23/10/25- Barrios:  El  Pinar // Saavedra.

  • Calle Benisch (Eco punto) B° Pinar
  • Calles Dr. Molinero al Fondo B° Saavedra.

Viernes 24/10/25- B° Norte.

  • Huiliches esq Pehuenches.
  • Huiliches esq Comahue.   

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Atención al Vecino

Secretaria de Atención al Vecino Cumplimiento de la Ordenanza N° 1319/2002 del Cementerio Local

Oct 18, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Atención al Vecino Vivero

La Secretaría de Atención al Vecino junto a el Vivero Municipal agasajó a las mamás en su día.

Oct 17, 2025
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino realizara capacitación en Jardines organizada por el Vivero Municipal.

Oct 13, 2025

Otras noticias

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

MAÑANA MARTES 21 DE OCTUBRE, LLEGA “YO SALGO A JUGAR”

20 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino INFORMA el Cronograma de volquetes

20 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 19 de Octubre.

20 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

🌷 ¡Feliz Día de la Madre! 🌷

19 octubre, 2025 Prensa Vla