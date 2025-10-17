La Secretaría de Atención al Vecino junto a el Vivero Municipal agasajó a las mamás en su día.

Esta mañana, la Secretaría de Atención al Vecino, a través del Vivero Municipal, llevó adelante una hermosa jornada en homenaje a las mamás de nuestra comunidad, con motivo de celebrarse su día.

Durante el encuentro, que se realizó en Avenida Arrayanes esquina Cerro Bayo, se entregaron plantines como obsequio, compartiendo un cálido momento con las vecinas que se acercaron a participar.

La actividad contó con muy buena concurrencia y se desarrolló en un día espléndido, lleno de sol y alegría, reflejando el espíritu de encuentro y reconocimiento que impulsa el trabajo del Vivero Municipal.