Este viernes 28, al mediodía, se realizó la reapertura del FabLab Villa La Angostura, un hito significativo para el fortalecimiento de la innovación, la formación tecnológica y el desarrollo de la Economía del Conocimiento en la localidad.

El espacio, renovado y reacondicionado, vuelve a ponerse en funcionamiento con el objetivo de brindar mayores oportunidades de aprendizaje y producción a estudiantes, emprendedores y a toda la comunidad.

Durante la jornada, abierta al público, se llevó a cabo una exposición de proyectos realizados en el ámbito de la fabricación digital, que incluyó demostraciones de impresión 3D, robótica, electrónica, diseño, programación y otras disciplinas vinculadas a las nuevas tecnologías.

La muestra permitió visibilizar el talento local y el potencial de este laboratorio como herramienta de desarrollo educativo, productivo y creativo.

En el lugar estuvieron presentes el Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez, el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti y la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables Paula Zunino, quienes acompañaron la actividad y recorrieron las instalaciones renovadas.

La reapertura del FabLab representa un avance concreto en el acompañamiento a iniciativas tecnológicas, promoviendo espacios de acceso universal donde vecinos y vecinas puedan formarse, experimentar y crear.

Desde el Municipio se destacó el trabajo conjunto destinado a recuperar y actualizar este laboratorio, dotándolo de nuevas capacidades y equipamiento para responder a las necesidades actuales.