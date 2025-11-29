Angostura Informa

FabLab Villa La Angostura

Se realizó la reapertura del FabLab Villa La Angostura.

Nov 28, 2025

Este viernes 28, al mediodía, se realizó la reapertura del FabLab Villa La Angostura, un hito significativo para el fortalecimiento de la innovación, la formación tecnológica y el desarrollo de la Economía del Conocimiento en la localidad.

El espacio, renovado y reacondicionado, vuelve a ponerse en funcionamiento con el objetivo de brindar mayores oportunidades de aprendizaje y producción a estudiantes, emprendedores y a toda la comunidad.

Durante la jornada, abierta al público, se llevó a cabo una exposición de proyectos realizados en el ámbito de la fabricación digital, que incluyó demostraciones de impresión 3D, robótica, electrónica, diseño, programación y otras disciplinas vinculadas a las nuevas tecnologías.

La muestra permitió visibilizar el talento local y el potencial de este laboratorio como herramienta de desarrollo educativo, productivo y creativo.

En el lugar estuvieron presentes el Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez, el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti y la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables Paula Zunino, quienes acompañaron la actividad y recorrieron las instalaciones renovadas.

La reapertura del FabLab representa un avance concreto en el acompañamiento a iniciativas tecnológicas, promoviendo espacios de acceso universal donde vecinos y vecinas puedan formarse, experimentar y crear.

Desde el Municipio se destacó el trabajo conjunto destinado a recuperar y actualizar este laboratorio, dotándolo de nuevas capacidades y equipamiento para responder a las necesidades actuales.

