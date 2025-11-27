Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

FabLab Villa La Angostura

Reapertura del FabLab – Villa La Angostura

Nov 27, 2025

Este viernes 28 a las 12 del mediodía celebramos la reinauguración del FabLab de Villa La Angostura, un espacio renovado para seguir impulsando la creatividad, la tecnología y la innovación en nuestra comunidad.

La jornada será abierta al público, con una exposición especial de proyectos desarrollados por estudiantes, emprendedores, docentes y entusiastas de la fabricación digital: impresión 3D, robótica, electrónica, diseño, programación y más.

Este nuevo comienzo representa un paso fundamental para fortalecer la Economía del Conocimiento en la localidad y acercar herramientas tecnológicas a todas las edades.

Agradecemos profundamente a la Municipalidad de Villa La Angostura por el compromiso y el esfuerzo invertido en el desarrollo de este espacio, que hoy vuelve a abrir sus puertas con más oportunidades y equipamiento para toda la comunidad.

 Los esperamos para compartir este momento especial.
  -Viernes 28
 -12:00 horas
 – Calafate 233 – Barrio Once – FabLab Villa La Angostura

¡Venite a conocer, inspirarte y crear!

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

FabLab Villa La Angostura

Reapertura del FabLab Villa La Angostura

Nov 18, 2025
FabLab Villa La Angostura Municipalidad de Villa la Angostura

Sumate este Jueves 21 de Agosto al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.

Ago 18, 2025
FabLab Villa La Angostura

¡Sumate al Club de Robótica del FabLab VLA! Un espacio donde creás, aprendés y te preparás para el futuro.

Ago 13, 2025

Otras noticias

Zoonosis

Vacunación antirrábica gratuita – Barrio El Mallín.

27 noviembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Comunicado – Corte de calle por evento Mil Millas

27 noviembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Humano

La Secretaría de Desarrollo Humano INFORMA que se estarán entregando los bonos de gas.

27 noviembre, 2025 Prensa Vla
FabLab Villa La Angostura

Reapertura del FabLab – Villa La Angostura

27 noviembre, 2025 Prensa Vla