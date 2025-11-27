Reapertura del FabLab – Villa La Angostura

Este viernes 28 a las 12 del mediodía celebramos la reinauguración del FabLab de Villa La Angostura, un espacio renovado para seguir impulsando la creatividad, la tecnología y la innovación en nuestra comunidad.
La jornada será abierta al público, con una exposición especial de proyectos desarrollados por estudiantes, emprendedores, docentes y entusiastas de la fabricación digital: impresión 3D, robótica, electrónica, diseño, programación y más.
Este nuevo comienzo representa un paso fundamental para fortalecer la Economía del Conocimiento en la localidad y acercar herramientas tecnológicas a todas las edades.
Agradecemos profundamente a la Municipalidad de Villa La Angostura por el compromiso y el esfuerzo invertido en el desarrollo de este espacio, que hoy vuelve a abrir sus puertas con más oportunidades y equipamiento para toda la comunidad.
Los esperamos para compartir este momento especial.
-Viernes 28
-12:00 horas
– Calafate 233 – Barrio Once – FabLab Villa La Angostura
¡Venite a conocer, inspirarte y crear!