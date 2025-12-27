Entrega de equipamiento informático para Fab Lab.

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, junto al secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, realizaron la entrega de dos equipos de informática destinados al FabLab de Villa La Angostura, fortaleciendo los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de sus actividades.

Los equipos, dos laptops, fueron incorporados oficialmente al patrimonio municipal mediante la Ordenanza N° 4298/25 y su Decreto de Promulgación N° 2732/25. Esta incorporación permite continuar potenciando las herramientas de trabajo orientadas a la innovación, la educación y el desarrollo comunitario.

Desde el Municipio se destaca y agradece la donación realizada por el Sr. Ignacio Colombo, así como el trabajo conjunto que posibilita seguir fortaleciendo al FabLab como un espacio abierto a la comunidad, promoviendo la inclusión digital, la formación y la construcción colectiva de conocimiento.

Estas acciones reflejan el compromiso de la gestión municipal con el acompañamiento permanente a iniciativas que impulsan el crecimiento local y el desarrollo tecnológico en Villa La Angostura.