Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

FabLab Villa La Angostura Municipalidad de Villa la Angostura

Entrega de equipamiento informático para Fab Lab.

Dic 27, 2025

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, junto al secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, realizaron la entrega de dos equipos de informática destinados al FabLab de Villa La Angostura, fortaleciendo los recursos tecnológicos disponibles para el desarrollo de sus actividades.

Los equipos, dos laptops, fueron incorporados oficialmente al patrimonio municipal mediante la Ordenanza N° 4298/25 y su Decreto de Promulgación N° 2732/25. Esta incorporación permite continuar potenciando las herramientas de trabajo orientadas a la innovación, la educación y el desarrollo comunitario.

Desde el Municipio se destaca y agradece la donación realizada por el Sr. Ignacio Colombo, así como el trabajo conjunto que posibilita seguir fortaleciendo al FabLab como un espacio abierto a la comunidad, promoviendo la inclusión digital, la formación y la construcción colectiva de conocimiento.

Estas acciones reflejan el compromiso de la gestión municipal con el acompañamiento permanente a iniciativas que impulsan el crecimiento local y el desarrollo tecnológico en Villa La Angostura.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura, un accidente vial por semana.

Dic 27, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Llamado a Licitación Pública N° 6/2025.Adquisición de una Topadora Nueva para ser incorporada al parque de maquinaria de la Municipalidad de Villa la Angostura.

Dic 27, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2025 – CONTRATACIÓN DE SEGURO.

Dic 27, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura, un accidente vial por semana.

27 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Llamado a Licitación Pública N° 6/2025.Adquisición de una Topadora Nueva para ser incorporada al parque de maquinaria de la Municipalidad de Villa la Angostura.

27 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2025 – CONTRATACIÓN DE SEGURO.

27 diciembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Concurso de Precios N°08/2025 – ADQUISICIÓN DE NOVENTA Y SEIS (96)METROS CÚBICOS DE HORMIGÓN ELABORADO CON DESTINO A LA OBRA PÚBLICA

27 diciembre, 2025 Prensa Vla