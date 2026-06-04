Se realizó el primer encuentro del Consejo de Niñas y Niños.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que el pasado jueves se llevó adelante el primer encuentro del Consejo de Niñas y Niños, un espacio de participación ciudadana destinado a que las infancias puedan expresar sus ideas, inquietudes y propuestas para la comunidad.



Desde la organización destacaron la importancia de retomar este año esta iniciativa, que promueve la escucha activa y el trabajo conjunto entre niñas y niños de la localidad, fortaleciendo su rol como protagonistas en la construcción de una ciudadanía participativa.



Asimismo, se recuerda que durante todo el mes de junio continúa abierta la inscripción para quienes deseen sumarse al Consejo. La convocatoria está dirigida a niñas y niños de entre 8 y 10 años.

Las personas interesadas pueden comunicarse con la Secretaría de Ciudadanía, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, al teléfono 2944 631049