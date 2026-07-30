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Municipalidad de Villa la Angostura

Reparación histórica: El Municipio regulariza 11 viviendas sociales y avanza en el derecho al acceso a la tierra y la vivienda.

Jul 29, 2026

En el marco del Decreto 2548/2023, el Estado municipal concretó la matriculación por subdivisión del Lote Madre y la firma de las primeras 11 escrituras a familias que esperaban hace más de 20 años.

En línea con la política de ordenamiento territorial y de garantía de derechos impulsada por la gestión municipal, se concretó un paso histórico para 11 familias de Villa La Angostura: la firma de sus escrituras de compra-venta correspondientes a viviendas sociales otorgadas hace más de dos décadas.

La acción se enmarca en el “Ordenamiento y Registración de los Bienes Inmuebles del Dominio Municipal”, dispuesto por Decreto 2548/2023, a cargo de la Asesoría Legal de la Municipalidad.

El objetivo central de esta política pública es brindar seguridad jurídica, transparencia y previsibilidad a quienes habitan en terrenos del dominio municipal, poniendo al Estado al servicio de quienes más lo necesitan.

Con la intervención del Escribano Pablo Esteban González, Titular del Registro Nro. 3 de esta localidad, el Intendente Javier Murer, la viceintendente Tamara Martínez y el Secretario de Gobierno Juan Pablo Naretti, se llevó a cabo la firma de la Escritura de Matriculación por Subdivisión del Lote Madre 16-20-062-1553-0000, predio que estaba afectado a viviendas sociales.

Ese antecedente notarial permitió avanzar de manera inmediata con la firma de las consecuentes 11 escrituras de compra-venta a favor de los beneficiarios originales, cerrando un ciclo de más de 20 años de espera y dando pleno valor legal a sus hogares.

“Regularizar no es solo un trámite administrativo. Es reconocer derechos, dar certidumbre y construir comunidad. Durante años estas familias sostuvieron sus casas con esfuerzo. Hoy el Estado municipal cumple y les entrega el título que las respalda”, señaló el Intendente.

By Prensa Vla

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