El trabajo coordinado entre el Ejecutivo Municipal y la Provincia permitirá completar el pavimento céntrico y sumar más iluminación LED.

El Intendente Javier Murer, informa que avanzan los procesos administrativos y técnicos para concretar la etapa final de la obra de pavimento articulado en la zona céntrica de la localidad, una intervención que además contempla la conducción de los desagües pluviales del sector y la incorporación de nueva iluminación LED para fortalecer la seguridad y mejorar la calidad del espacio público.

Actualmente se encuentran en elaboración los estudios complementarios requeridos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instancia necesaria para avanzar con el proceso licitatorio del proyecto.

La obra será licitada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

El proyecto permitirá completar el pavimento articulado en las calles comprendidas dentro del plan de intervención de la zona céntrica e incorporar nuevas luminarias LED, consolidando una mejora integral de la infraestructura urbana.

Estas obras contribuirán a optimizar la circulación vehicular y peatonal, reforzar la seguridad durante la noche y brindar un entorno más moderno, accesible y sustentable para vecinos y visitantes.

Desde el Municipio destacaron que este avance es fruto del trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia para continuar impulsando inversiones estratégicas que transformen la infraestructura de Villa La Angostura, mejorando la calidad de vida de la comunidad y acompañando el crecimiento de uno de los principales destinos turísticos del país.