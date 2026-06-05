Mercado de Montaña: continúa abierta la convocatoria para expositores.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y la Dirección de Desarrollo Local, invita a artesanos, emprendedores y productores locales y regionales a sumarse al Mercado de Montaña, que se llevará a cabo del 17 al 25 de julio de 2026, de 17 a 22 horas, en el Gimnasio Enrique Barbagelata.

La propuesta busca fortalecer la producción local y regional, generando un espacio de encuentro, promoción y comercialización para quienes elaboran productos artesanales y de elaboración propia.

Las personas interesadas en participar con un stand de venta aún pueden inscribirse y formar parte de esta nueva edición, que reunirá a vecinos y visitantes durante el receso invernal.

Consultas e inscripciones: 2944 96-9484 o al E-mail: economiasocial@villalaangostura.gov.ar

Desde el Municipio se invita a todos los emprendedores y productores a aprovechar esta oportunidad para visibilizar y potenciar sus proyectos en uno de los eventos más convocantes de la temporada invernal.

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