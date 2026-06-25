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Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Villa La Angostura tuvo una destacada participación en el Segundo Gran Prix de Tenis de Mesa.

Jun 25, 2026

Durante los días 20 y 21 de junio, deportistas de Villa La Angostura participaron del Segundo Gran Prix de Tenis de Mesa, desarrollado en el Polideportivo Municipal de Dina Huapi.

El evento reunió a competidores de Chile, Bariloche, Esquel, Epuyén, Dina Huapi y Villa La Angostura, consolidándose como una de las competencias más importantes de la región.

Representando al Centro de Entrenamiento de Tenis de Mesa (CET), los angosturenses obtuvieron destacados resultados en la categoría PCD, donde Fernando Parra alcanzó el segundo puesto y Juan Mendoza se ubicó en la tercera posición.

Asimismo, integrantes de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa tuvieron una sobresaliente actuación en distintas categorías.

Santiago Crespo logró el segundo puesto en la categoría Sub 17 y repitió el mismo resultado en Cuarta Menores, llegando a instancias finales y demostrando un gran nivel competitivo.

Desde el Municipio se felicita a todos los participantes por su compromiso, esfuerzo y representación deportiva, reflejando el crecimiento constante del tenis de mesa en Villa La Angostura y el trabajo que se viene desarrollando desde los espacios de formación y entrenamiento locales.

By Prensa Vla

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