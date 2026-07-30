Alerta amarilla – pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional:
Para hoy, miércoles 29 de julio, rige una Alerta Amarilla por Nevadas.
Para mañana, jueves 30 de julio, rige una Alerta Naranja por Lluvias y alerta amarilla por nevadas.
Se solicita a vecinos y visitantes extremar las medidas de prevención y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:
Protección Civil: 2944 241733
Bomberos: 100 o (2944) 494140
Policía: 101 o (2944) 494121
Desde el Municipio continuaremos informando cualquier novedad por los canales oficiales.
Se solicita a vecinos y visitantes actuar con responsabilidad y colaborar con las recomendaciones de los organismos de emergencia.