Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Alerta amarilla – pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

Jul 29, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional:

Para hoy, miércoles 29 de julio, rige una Alerta Amarilla por Nevadas.

Para mañana, jueves 30 de julio, rige una Alerta Naranja por Lluvias y alerta amarilla por nevadas.

Se solicita a vecinos y visitantes extremar las medidas de prevención y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:

Protección Civil: 2944 241733

Bomberos: 100 o (2944) 494140

Policía: 101 o (2944) 494121

Desde el Municipio continuaremos informando cualquier novedad por los canales oficiales.

Se solicita a vecinos y visitantes actuar con responsabilidad y colaborar con las recomendaciones de los organismos de emergencia.

By Prensa Vla

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