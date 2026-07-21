Se realizó la primera capacitación del proyecto “Construyendo Espacios Accesibles”

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó adelante la primera jornada de capacitación y sensibilización del proyecto “Construyendo Espacios Accesibles”, una iniciativa desarrollada junto al Consejo Municipal de Discapacidad (Co.Ma.Dis.), en el marco de la Ley Provincial N.º 3294 “Neuquén Concientiza con Perspectiva de Discapacidad”.



La actividad reunió a autoridades del Ejecutivo Municipal, secretarios, subsecretarios, coordinadores de las distintas áreas, representantes del Concejo Deliberante, Prensa y Legales, con el objetivo de fortalecer una gestión pública más inclusiva y accesible.



Durante la capacitación se presentaron las normativas vigentes en materia de discapacidad a nivel nacional, provincial y municipal, brindando un marco conceptual sobre los derechos de las personas con discapacidad y las responsabilidades del Estado en la promoción de la accesibilidad y la inclusión. Posteriormente, se desarrollaron dinámicas vivenciales que permitieron a los participantes experimentar las barreras que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad, promoviendo la reflexión sobre la importancia de incorporar la perspectiva de discapacidad en la gestión pública y garantizar una atención basada en los principios de accesibilidad, igualdad y respeto por los derechos humanos.



Esta primera instancia marca el inicio de un proceso de formación que continuará con nuevas jornadas destinadas al personal municipal, reafirmando el compromiso de la Municipalidad de Villa La Angostura con la construcción de un Estado más inclusivo, accesible y comprometido con los derechos de toda la comunidad.