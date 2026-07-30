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Información de Villa La Angostura

Dirección de Medio Ambiente

Se encuentra disponible para consulta pública el Informe de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de Vivienda Unifamiliar.

Jul 29, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra disponible para consulta pública el Informe de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de Vivienda Unifamiliar, tramitado mediante Expediente N.° 19-S-26.

El proyecto prevé la construcción de una vivienda unifamiliar en el lote identificado con la Nomenclatura Catastral N.° 16-21-075-9220 UF/040, ubicado en el Barrio Muelle de Piedra, dentro del ejido municipal de Villa La Angostura.La publicación se realiza en el marco del procedimiento establecido por la Ordenanza Municipal N.° 1580/04, sobre Evaluación de Impacto Ambiental.

A partir de la fecha de publicación, se habilita un período de quince (15) días hábiles para la presentación de observaciones u oposiciones debidamente fundadas por parte de organismos, entidades o personas interesadas.

Las presentaciones deberán realizarse por los canales administrativos correspondientes de la Municipalidad de Villa La Angostura, indicando como referencia el Expediente N.° 19-S-26 – Proyecto de Vivienda Unifamiliar, NC N.° 16-21-075-9220 UF/040.

Finalizado el período de oposición, y en caso de no mediar presentaciones que ameriten una revisión técnica o administrativa, continuará el trámite correspondiente conforme a la normativa vigente.

By Prensa Vla

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