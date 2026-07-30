La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra disponible para consulta pública el Informe de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de Vivienda Unifamiliar, tramitado mediante Expediente N.° 19-S-26.

El proyecto prevé la construcción de una vivienda unifamiliar en el lote identificado con la Nomenclatura Catastral N.° 16-21-075-9220 UF/040, ubicado en el Barrio Muelle de Piedra, dentro del ejido municipal de Villa La Angostura.La publicación se realiza en el marco del procedimiento establecido por la Ordenanza Municipal N.° 1580/04, sobre Evaluación de Impacto Ambiental.

A partir de la fecha de publicación, se habilita un período de quince (15) días hábiles para la presentación de observaciones u oposiciones debidamente fundadas por parte de organismos, entidades o personas interesadas.

Las presentaciones deberán realizarse por los canales administrativos correspondientes de la Municipalidad de Villa La Angostura, indicando como referencia el Expediente N.° 19-S-26 – Proyecto de Vivienda Unifamiliar, NC N.° 16-21-075-9220 UF/040.

Finalizado el período de oposición, y en caso de no mediar presentaciones que ameriten una revisión técnica o administrativa, continuará el trámite correspondiente conforme a la normativa vigente.