Se realizó el Tria Chichi Irizar 2025 en el Puerto – Istmo de Quetrihue

Este domingo se realizó una nueva edición del Tria Chichi Irizar 2025 en el Puerto, Istmo de Quetrihue, en Villa La Angostura, reuniendo a deportistas locales y regionales en una jornada llena de energía, deporte y acompañamiento comunitario.

El triatlón combinó tres disciplinas: kayak (6 km), mountain bike (27 km) y running (9 km) ofreciendo un recorrido desafiante en uno de los paisajes más emblemáticos de nuestra localidad y de la provincia del Neuquén.

A lo largo del evento estuvieron presentes acompañando a los corredores y alentando a las familias, el Intendente, Javier Murer junto a Nilda “la peti”, madre de nuestra querida y recordada deportista local María de los Angeles “Chichi Irizar”, el Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, y el Secretario de Servicios Públicos, Rubén Otranto, e Ignacio Di Lorenzo, organizador del Tria, quienes recorrieron el predio y destacaron la importancia de seguir impulsando actividades deportivas abiertas a la comunidad.

El cronograma incluyó, además, propuestas recreativas y familiares: Largada Tria Adultos, Largada Caminata, Entrega de premios Tria Adultos, Largadas Mini Tria 1 y Mini Tria 2, Presentación de “Chichimaniacos”, Entrega de premios Mini TriaActividades especiales: Zumba, menciones y reconocimientos a deportistas locales, Cierre musical a cargo de Los Cachorros.

La Municipalidad de Villa La Angostura felicita a todos los participantes, a la organización del Tria Chichi Irizar y a las instituciones y voluntarios que colaboraron para que este tradicional evento deportivo vuelva a desarrollarse con gran convocatoria y un ambiente festivo para toda la comunidad.