RIGE LA ALERTA AMARILLA POR FUERTES VIENTOS PARA HOY Y MAÑANA MIÉRCOLES 11.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra vigente una alerta amarilla por vientos para la zona de Angostura, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Ante estas condiciones, se solicita a la comunidad extremar las precauciones, especialmente:

Evitar circular o permanecer bajo árboles, postes o estructuras inestables.

Circular con precaución, especialmente en zonas arboladas.

Como consecuencia de estas condiciones climáticas, se registró la caída de un árbol en la Pioneros.

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, se recomienda estar atentos a las indicaciones que emite el Servicio Meteorológico.