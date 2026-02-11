Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

RIGE LA ALERTA AMARILLA POR FUERTES VIENTOS PARA HOY Y MAÑANA MIÉRCOLES 11.

Feb 10, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra vigente una alerta amarilla por vientos para la zona de Angostura, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Ante estas condiciones, se solicita a la comunidad extremar las precauciones, especialmente:

Evitar circular o permanecer bajo árboles, postes o estructuras inestables.

Circular con precaución, especialmente en zonas arboladas.

Como consecuencia de estas condiciones climáticas, se registró la caída de un árbol en la Pioneros.

Desde la Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, se recomienda estar atentos a las indicaciones que emite el Servicio Meteorológico.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Trabajos de mantenimiento en el sistema de bombeo del Correntoso.

Feb 9, 2026
Comunicado

Llamado a cubrir dos cargos por reemplazo de jubilaciones y renuncias.

Feb 8, 2026
Comunicado

La Secretaria de Servicios Públicos INFORMA

Feb 5, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer visitó el CPEM N.º 17 y la Escuela N.º 353 para interiorizarse respecto al avance de las obras de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

10 febrero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

RIGE LA ALERTA AMARILLA POR FUERTES VIENTOS PARA HOY Y MAÑANA MIÉRCOLES 11.

10 febrero, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Humano

“Vení a jugar”, un espacio para todas las familias.

10 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

FIESTA NACIONAL DE LOS JARDINES 2026: PLANIFICACIÓN, ORDEN Y SEGURIDAD EN LOS ACCESOS.

10 febrero, 2026 Prensa Vla