Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Se convoca a Concurso de Precios para la adquisición de viviendas.

Feb 12, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, convoca al Concurso de Precios N.º 09/2025 para la adquisición de dos unidades habitacionales de un dormitorio, destinadas a fines institucionales.
El llamado se enmarca en las políticas municipales orientadas a fortalecer el acceso a soluciones habitacionales y a acompañar el desarrollo de infraestructura acorde a las necesidades de la comunidad. Las viviendas deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, siendo aptas para la geografía y las condiciones climáticas de Villa La Angostura.
El monto máximo para presentar ofertas es de $30.000.000 (treinta millones de pesos), no admitiéndose propuestas que superen dicho valor. El plazo de entrega de las unidades será de hasta 90 días corridos desde la adjudicación, y el pago se efectuará conforme a lo estipulado en el pliego correspondiente .

Las consultas podrán realizarse en la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, ubicada en Cacique Sayhueque 245, de lunes a viernes de 8 a 13 hs, al teléfono 2944 966516 o al correo electrónico viviendas@villalaangostura.gov.ar, hasta dos días hábiles previos a la presentación de ofertas .

El pliego se encuentra disponible para su consulta a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

Descarga del Pliego :

PBCG-Concurso-de-precios-para-compra-de-casas-un-dormitorio-2025-2026-1Descarga

