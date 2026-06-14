Primer Encuentro de Tenis de Mesa en Villa La Angostura.

Organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura junto a el área de Personas Mayores pertenciente a la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Tenis de Mesa de la localidad en las instalaciones del Colegio Jaime de Nevares. La jornada reunió a jugadores y aficionados provenientes de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche, quienes compartieron un espacio de recreación, intercambio y promoción de esta disciplina deportiva.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro y promoción de hábitos saludables a través del deporte, fortaleciendo los vínculos entre las distintas comunidades de la región.