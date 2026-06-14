Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes

Primer Encuentro de Tenis de Mesa en Villa La Angostura.

Jun 13, 2026

Organizado por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura junto a el área de Personas Mayores pertenciente a la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Tenis de Mesa de la localidad en las instalaciones del Colegio Jaime de Nevares. La jornada reunió a jugadores y aficionados provenientes de Villa La Angostura, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche, quienes compartieron un espacio de recreación, intercambio y promoción de esta disciplina deportiva.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro y promoción de hábitos saludables a través del deporte, fortaleciendo los vínculos entre las distintas comunidades de la región.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes

El grupo de Newcom “Los Arrayanes” de Villa La Angostura continúa desarrollando una intensa agenda deportiva y recreativa.

May 28, 2026
Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

La Escuela Municipal de Taekwon-Do participó de la 6° Copa ESID-ICT.

May 20, 2026
Deportes

Villa La Angostura: Torneo Fútbol 8 del programa “Más Mujeres en el Deporte”

May 19, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Invitación Acto Oficial 20 de Junio – Día de la Bandera.

13 junio, 2026 Prensa Vla
Deportes

Primer Encuentro de Tenis de Mesa en Villa La Angostura.

13 junio, 2026 Prensa Vla
Protección civil Secretaría de Atención al Vecino Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial Secretaría de Servicios Públicos Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil

Se realizó la segunda reunión de coordinación del Plan de Invierno 2026.

12 junio, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Habitat y Acceso al Suelo

La Secretaría de Hábitat continua trabajando en las definiciones del Convenio Neuquén Habita.

12 junio, 2026 Prensa Vla