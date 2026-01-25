Angostura Informa

Secretaría de Servicios Públicos

Uso responsable del agua mientras continúa la normalización del servicio.

Ene 24, 2026

La Secretaría de Servicios Públicos informa que, si bien el servicio de agua potable se ha normalizado en gran parte de la localidad, el sistema continúa operando de manera parcial debido a que restan incorporarse tres bombas según el cronograma de trabajo.

Mientras avanzan los trabajos para completar la instalación del equipamiento faltante, se solicita a vecinos y vecinas hacer un uso responsable y solidario del agua, priorizando el consumo esencial, a fin de preservar los niveles de reserva y garantizar el abastecimiento general.

El Municipio informa que se encuentra a disposición un camión cisterna para la provisión de agua potable a quienes lo necesiten.

📞 Solicitudes:

Subsecretaría de Servicios Públicos

📱 2944 389275

📱 2944 241601(indicar dirección, nombre y apellido, barrio y número de contacto)

Se recuerda además a la comunidad que los horarios permitidos de riego son de 6:00 a 8:00 h y de 22:00 a 23:00 hs

Mientras se avanza en la solución definitiva, solicitamos a toda la comunidad comprensión, responsabilidad y compromiso, haciendo un uso solidario del recurso y respetando los horarios de riego vigentes.

