Comienzan los trabajos de instalación para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua.

El Concejo Deliberante, mediante la Ordenanza 4323/26 autorizó la contratación del buzo para avanzar en la instalación de la nueva bomba.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en la sesión realizada en el día de la fecha, el Concejo Deliberante autorizó la contratación del buzo matriculado necesario para llevar adelante las tareas de instalación de la nueva bomba del sistema de agua potable.

El profesional ya se encuentra en la localidad y en condiciones de iniciar de manera inmediata los trabajos técnicos requeridos para el restablecimiento progresivo del servicio, en el marco de la emergencia que atraviesan muchos barrios de la ciudad.

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal se destaca la importancia de esta autorización, que permitirá avanzar con una intervención clave para recuperar capacidad operativa del sistema y mejorar el abastecimiento de agua potable a los vecinos y vecinas.

Asimismo, se agradece el acompañamiento de los concejales que posibilitaron la aprobación de esta medida, entendiendo la urgencia y la prioridad que representa garantizar un servicio esencial para la comunidad.

El Municipio continuará informando oportunamente sobre el avance de las tareas y reitera el pedido de uso responsable del agua mientras se desarrollan los trabajos.

