Reapertura del FabLab Villa La Angostura

Nov 18, 2025

Este viernes 28 a las 12 del mediodía celebramos la reinauguración del FabLab de Villa La Angostura, un espacio renovado para seguir impulsando la creatividad, la tecnología y la innovación en nuestra comunidad.

La jornada será abierta al público, con una exposición especial de proyectos desarrollados por estudiantes, emprendedores, docentes y entusiastas de la fabricación digital: impresión 3D, robótica, electrónica, diseño, programación y más.

Este nuevo comienzo representa un paso fundamental para fortalecer la Economía del Conocimiento en la localidad y acercar herramientas tecnológicas a todas las edades.

Agradecemos profundamente a la Municipalidad de Villa La Angostura por el compromiso y el esfuerzo invertido en el desarrollo de este espacio, que hoy vuelve a abrir sus puertas con más oportunidades y equipamiento para toda la comunidad.

📍 Los esperamos para compartir este momento especial.
📅 Viernes 28
🕛 12:00 hs
📌 FabLab Villa La Angostura

¡Venite a conocer, inspirarte y crear!

