Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Oficina de Empleo

Oficina de Empleo: Impulsa tu proyecto.

Mar 6, 2026

Desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén, se continúan impulsando políticas públicas destinadas a fortalecer el trabajo, el autoempleo y el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.En este marco, la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de su Oficina de Empleo, lleva adelante la ejecución de distintas líneas de financiamiento destinadas a personas mayores de 18 años, que incluyen los programas de:

– Autoempleo Neuquino- Construcción

– Línea de Inclusión Financiera para las Juventudes, orientada a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Si bien se trata de una política pública de alcance provincial, es desde la Oficina de Empleo municipal donde se realiza la implementación concreta, el acompañamiento técnico y el asesoramiento a las vecinas y vecinos interesados en acceder a estas herramientas.

A través de estas líneas, se puede financiar la compra de insumos, herramientas, equipamiento, materia prima y capacitaciones, con montos de hasta cuatro millones de pesos, plazos de devolución de hasta 36 cuotas y períodos de gracia, con el objetivo de acompañar y fortalecer proyectos productivos locales.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de trabajar de manera articulada con la Provincia, acercando las políticas públicas al territorio y generando más oportunidades de empleo, inclusión financiera y desarrollo para la comunidad de Villa La Angostura.

Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura para recibir información, conocer los requisitos y avanzar en el proceso de postulación.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo, invita a empleadores, empresarios, trabajadores activos y personas en búsqueda de empleo.

Feb 2, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Comenzó el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a Negocios en Villa La Angostura.

Nov 13, 2025
Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo se encuentra en la busqueda de perfiles laborales para futuras oportunidades de empleo.

Oct 14, 2025

Otras noticias

Oficina de Empleo

Oficina de Empleo: Impulsa tu proyecto.

6 marzo, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Paso Cardenal Samore: HABILITADO

6 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Carrera Desafío Vértice Sur Villa la Angostura – Villa Traful.

6 marzo, 2026 Prensa Vla
Cultura

Se inaugura la muestra “Le Temps des Fleurs” en el MAC Conrad Meier.

6 marzo, 2026 Prensa Vla