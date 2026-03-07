Oficina de Empleo: Impulsa tu proyecto.

Desde el Gobierno de la Provincia del Neuquén, se continúan impulsando políticas públicas destinadas a fortalecer el trabajo, el autoempleo y el desarrollo productivo en todo el territorio provincial.En este marco, la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de su Oficina de Empleo, lleva adelante la ejecución de distintas líneas de financiamiento destinadas a personas mayores de 18 años, que incluyen los programas de:

– Autoempleo Neuquino- Construcción

– Línea de Inclusión Financiera para las Juventudes, orientada a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Si bien se trata de una política pública de alcance provincial, es desde la Oficina de Empleo municipal donde se realiza la implementación concreta, el acompañamiento técnico y el asesoramiento a las vecinas y vecinos interesados en acceder a estas herramientas.

A través de estas líneas, se puede financiar la compra de insumos, herramientas, equipamiento, materia prima y capacitaciones, con montos de hasta cuatro millones de pesos, plazos de devolución de hasta 36 cuotas y períodos de gracia, con el objetivo de acompañar y fortalecer proyectos productivos locales.

Desde el Municipio se reafirma el compromiso de trabajar de manera articulada con la Provincia, acercando las políticas públicas al territorio y generando más oportunidades de empleo, inclusión financiera y desarrollo para la comunidad de Villa La Angostura.

Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura para recibir información, conocer los requisitos y avanzar en el proceso de postulación.