La Oficina de Empleo, invita a empleadores, empresarios, trabajadores activos y personas en búsqueda de empleo.

La Oficina de Empleo, a través del programa Emplea Neuquén, invita a empleadores, empresarios, trabajadores activos y personas en búsqueda de empleo a participar de un relevamiento provincial que tiene como objetivo conocer las necesidades, intereses y demandas de formación y capacitación laboral en cada localidad.

Esta iniciativa busca relevar información clave que permita diseñar y fortalecer propuestas de capacitación acordes a la realidad productiva y laboral, alineando la oferta formativa con las demandas del sector privado y las expectativas de quienes buscan mejorar su perfil laboral.

Para ello, se encuentran disponibles dos formularios online:

Formulario para personas trabajadoras y/o en búsqueda de empleo, orientado a identificar intereses, áreas de formación y cursos necesarios para mejorar la empleabilidad.

https://forms.gle/p9tcM6UNaYA6ovm4A

Formulario para empleadores, comercios y empresas, destinado a relevar las capacitaciones que el sector productivo considera prioritarias para contar con perfiles laborales adecuados.

https://forms.gle/jGyyHCtUM855u7jT6

La participación es voluntaria, confidencial y fundamental para construir políticas públicas de empleo y formación más eficaces, inclusivas y con impacto real en el desarrollo local.

Desde la Oficina de Empleo se destaca la importancia de contar con la voz de todos los actores del mundo laboral para planificar acciones de capacitación que respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo.

👉 Los formularios pueden completarse de manera online y en pocos minutos.

Tu opinión es clave. Participá y ayudanos a construir más y mejores oportunidades de empleo.