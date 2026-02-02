Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo, invita a empleadores, empresarios, trabajadores activos y personas en búsqueda de empleo.

Feb 2, 2026

La Oficina de Empleo, a través del programa Emplea Neuquén, invita a empleadores, empresarios, trabajadores activos y personas en búsqueda de empleo a participar de un relevamiento provincial que tiene como objetivo conocer las necesidades, intereses y demandas de formación y capacitación laboral en cada localidad.

Esta iniciativa busca relevar información clave que permita diseñar y fortalecer propuestas de capacitación acordes a la realidad productiva y laboral, alineando la oferta formativa con las demandas del sector privado y las expectativas de quienes buscan mejorar su perfil laboral.

Para ello, se encuentran disponibles dos formularios online:

  • Formulario para personas trabajadoras y/o en búsqueda de empleo, orientado a identificar intereses, áreas de formación y cursos necesarios para mejorar la empleabilidad.

https://forms.gle/p9tcM6UNaYA6ovm4A

  • Formulario para empleadores, comercios y empresas, destinado a relevar las capacitaciones que el sector productivo considera prioritarias para contar con perfiles laborales adecuados.

https://forms.gle/jGyyHCtUM855u7jT6

La participación es voluntaria, confidencial y fundamental para construir políticas públicas de empleo y formación más eficaces, inclusivas y con impacto real en el desarrollo local.

Desde la Oficina de Empleo se destaca la importancia de contar con la voz de todos los actores del mundo laboral para planificar acciones de capacitación que respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo.

👉 Los formularios pueden completarse de manera online y en pocos minutos.

Tu opinión es clave. Participá y ayudanos a construir más y mejores oportunidades de empleo.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Plan Verano 2026 – CEF 7

Feb 2, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

‘Expedición Tecnológica’: programación y robótica al aire libre en toda la provincia

Feb 2, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Abren las inscripciones a las Becas Gregorio Álvarez para nuevos aspirantes

Feb 2, 2026

Otras noticias

Comunicado Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Plan Verano 2026 – CEF 7

2 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

‘Expedición Tecnológica’: programación y robótica al aire libre en toda la provincia

2 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Abren las inscripciones a las Becas Gregorio Álvarez para nuevos aspirantes

2 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

2º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025- LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS.

2 febrero, 2026 Prensa Vla