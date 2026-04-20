LA OFICINA DE EMPLEO DE VILLA LA ANGOSTURA BRINDA ASISTENCIA PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAL.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Oficina de Empleo, invita a empleadores y emprendedores locales a utilizar sus servicios gratuitos de intermediación laboral para la búsqueda de personal.

Desde el área se pone a disposición el Portal de Empleo, una herramienta que cuenta con una amplia variedad de perfiles laborales, facilitando el contacto entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan incorporar recursos humanos a sus equipos.

El servicio está orientado a optimizar los procesos de selección, brindando acompañamiento y asesoramiento para cubrir vacantes de manera eficiente.

Quienes deseen acceder a estos servicios pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

📞 Teléfono: 0294-154241615

📧 Correo electrónico: empleo@villalaangostura.gov.ar

📍 Dirección: Topa Topa y Las Retamas

🕗 Horario de atención: de 8 a 13 hs

Desde el municipio se continúa trabajando para fortalecer el empleo local y generar oportunidades para la comunidad.

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