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Municipalidad de Villa la Angostura

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y NORMAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Abr 29, 2026

El Ejecutivo Municipal de Villa La Angostura informa a la comunidad que, en el marco del conflicto laboral en curso, la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén ha dictado la conciliación obligatoria, con vigencia a partir del día 29 de abril de 2026 y por el término de diez (10) días hábiles .

En virtud de ello, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al conflicto, dejando sin efecto toda medida de acción directa y garantizando la normal y habitual prestación de los servicios municipales.

En este sentido, se informa que el no acatamiento de la conciliación obligatoria implicará la aplicación de las medidas correspondientes, incluyendo el descuento de los días no trabajados por paro y/o quite de colaboración, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder conforme la normativa vigente.

El Municipio reafirma su voluntad de diálogo dentro del marco legal establecido, priorizando la continuidad de los servicios esenciales y el bienestar de la comunidad.

By Prensa Vla

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