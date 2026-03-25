La Oficina de Empleo Municipal abre inscripciones a nuevos cursos de formación digital

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que durante el mes de abril se dictarán dos nuevas capacitaciones presenciales
orientadas al desarrollo de habilidades digitales y a la mejora de herramientas
para el trabajo y la comunicación profesional.
Las propuestas
formativas buscan fortalecer competencias vinculadas a la productividad, la
organización del trabajo y la comunicación con clientes, incorporando el uso de
herramientas digitales e inteligencia artificial aplicadas a contextos laborales actuales.
Cursos que inician en abril
– Nivel 2 de Google Docs – Productividad y Automatización
Días: martes y jueves
Horario: de 8:30 a 10:00 hs
Inicio: martes 7 de abril
Este curso está orientado a personas que ya utilizan herramientas de Google y desean
profundizar su uso para mejorar la organización del trabajo, optimizar procesos
y automatizar tareas mediante funcionalidades avanzadas del ecosistema Google Workspace.
-Gestión de la Comunicación Digital con Clientes
Días: martes y jueves
Horario: de 15:30 a 17:00 hs
Inicio: martes 7 de abril
La capacitación está destinada a quienes trabajan en atención al público, administración, emprendimientos o gestión de clientes, y busca brindar herramientas para
mejorar la comunicación profesional mediante el uso de plataformas como
WhatsApp Business, Instagram y formularios digitales.
Lugar de cursado:
Ambas capacitaciones se desarrollarán de manera presencial en la Sala de
Capacitaciones de la Oficina de Empleo, ubicada en Las Retamas y Topa Topa, 1° piso.
Los cursos
tendrán una duración de 8 clases presenciales y están dirigidos a
personas interesadas en fortalecer sus competencias digitales para el mundo
laboral actual.
Desde la Oficina de Empleo municipal se continúa promoviendo espacios de formación que acompañen los cambios del mundo del trabajo, facilitando herramientas concretas para mejorar la empleabilidad y la productividad.
Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Empleo o comunicarse al 2944 241615.
Links de inscripciones:
Nivel 2 de Google Docs – Productividad y Automatización: https://forms.gle/b4nr18AmPvXq57k97
Gestión de la Comunicación Digital con Clientes
https://forms.gle/z8AwpBf3wHy5tb9Q9