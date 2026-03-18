La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que durante el mes de abril se dictarán dos nuevas capacitaciones presenciales

orientadas al desarrollo de habilidades digitales y a la mejora de herramientas

para el trabajo y la comunicación profesional.



Las propuestas

formativas buscan fortalecer competencias vinculadas a la productividad, la

organización del trabajo y la comunicación con clientes, incorporando el uso de

herramientas digitales e inteligencia artificial aplicadas a contextos laborales actuales.







Cursos que inician en abril



– Nivel 2 de Google Docs – Productividad y Automatización



Días: martes y jueves



Horario: de 8:30 a 10:00 hs



Inicio: martes 7 de abril







Este curso está orientado a personas que ya utilizan herramientas de Google y desean

profundizar su uso para mejorar la organización del trabajo, optimizar procesos

y automatizar tareas mediante funcionalidades avanzadas del ecosistema Google Workspace.





-Gestión de la Comunicación Digital con Clientes



Días: martes y jueves



Horario: de 15:30 a 17:00 hs



Inicio: martes 7 de abril







La capacitación está destinada a quienes trabajan en atención al público, administración, emprendimientos o gestión de clientes, y busca brindar herramientas para

mejorar la comunicación profesional mediante el uso de plataformas como

WhatsApp Business, Instagram y formularios digitales.



Lugar de cursado:

Ambas capacitaciones se desarrollarán de manera presencial en la Sala de

Capacitaciones de la Oficina de Empleo, ubicada en Las Retamas y Topa Topa, 1° piso.





Los cursos

tendrán una duración de 8 clases presenciales y están dirigidos a

personas interesadas en fortalecer sus competencias digitales para el mundo

laboral actual.



Desde la Oficina de Empleo municipal se continúa promoviendo espacios de formación que acompañen los cambios del mundo del trabajo, facilitando herramientas concretas para mejorar la empleabilidad y la productividad.





Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Empleo o comunicarse al 2944 241615.





Links de

inscripciones:

Nivel 2 de Google Docs – Productividad y Automatización: https://forms.gle/b4nr18AmPvXq57k97



Gestión de la Comunicación Digital con Clientes

https://forms.gle/z8AwpBf3wHy5tb9Q9





