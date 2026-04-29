Suspensión de la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo

El Ejecutivo Municipal de Villa La Angostura informa a la comunidad que, en el marco del proceso de negociación paritaria que se venía desarrollando para la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo, la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén ha dispuesto la suspensión del procedimiento de negociación colectiva.

La medida responde a la notificación de acciones directas por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado, que incluyen paro, asamblea permanente y quite de colaboración, iniciadas en la jornada de hoy.

Cabe destacar que el proceso paritario se venía desarrollando con normalidad, en un marco de diálogo institucional y con avances registrados entre las partes.

Sin embargo, la implementación de medidas de fuerza fue considerada como un factor que obstaculiza el desarrollo libre y adecuado de la negociación, afectando las condiciones necesarias para arribar a acuerdos.

Desde el Ejecutivo Municipal queremos enfatizar que cualquier proceso de negociación debe darse en condiciones de respeto mutuo y sin presiones que distorsionen el diálogo.

Seguiremos priorizando el orden institucional y el bienestar general de la comunidad.