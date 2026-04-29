Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Suspensión de la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo

Abr 29, 2026

El Ejecutivo Municipal de Villa La Angostura informa a la comunidad que, en el marco del proceso de negociación paritaria que se venía desarrollando para la elaboración del Convenio Colectivo de Trabajo, la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén ha dispuesto la suspensión del procedimiento de negociación colectiva.

La medida responde a la notificación de acciones directas por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado, que incluyen paro, asamblea permanente y quite de colaboración, iniciadas en la jornada de hoy.

Cabe destacar que el proceso paritario se venía desarrollando con normalidad, en un marco de diálogo institucional y con avances registrados entre las partes.

Sin embargo, la implementación de medidas de fuerza fue considerada como un factor que obstaculiza el desarrollo libre y adecuado de la negociación, afectando las condiciones necesarias para arribar a acuerdos.

Desde el Ejecutivo Municipal queremos enfatizar que cualquier proceso de negociación debe darse en condiciones de respeto mutuo y sin presiones que distorsionen el diálogo.

Seguiremos priorizando el orden institucional y el bienestar general de la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y NORMAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Abr 29, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó reunión informativa sobre el operativo de seguridad acuática

Abr 29, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

CONCURSO DE PRECIO N° 011 /2026 – PARA LA ADQUISICIÓN de “UNA PRENSA VERTICAL PARA PLASTICOS/CARTON/LATAS PARA EL SECTOR DE TRATAMIENTO DE RSU”

Abr 28, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y NORMAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS

29 abril, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Suspensión de la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo

29 abril, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó reunión informativa sobre el operativo de seguridad acuática

29 abril, 2026 Prensa Vla
Dirección de Medio Ambiente

La Direccion de Medio Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N°09/26 correspondiente al Expediente N.º 29-A-25.

29 abril, 2026 Prensa Vla