La Direccion de Medio Ambiente informa que se encuentra disponible la Declaración de Impacto Ambiental N°09/26 correspondiente al Expediente N.º 29-A-25.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentra disponible para consulta la Declaración de Impacto Ambiental N°09/26 correspondiente al Expediente N.º 29-A-25, vinculada a un proyecto de desarrollo edilicio de uso residencial y comercial a situarse en domicilio Av. Siete Lagos Nro. 704 UF 4, Villa La Angostura.

El proyecto contempla la construcción de un conjunto de edificaciones que incluyen unidades habitacionales, locales comerciales y áreas de estacionamiento, a ejecutarse en un sector urbano del ejido municipal. La propuesta se desarrolla en continuidad con una etapa previa de obra hidráulica.

El Informe de Impacto Ambiental ha sido elaborado por un profesional habilitado, debidamente registrado en el Registro de Consultores Ambientales del Municipio.

En cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza N.º 1580/04, se habilita el Registro de Oposición por el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación.

Durante este período, cualquier persona, organismo o entidad interesada podrá consultar la documentación y presentar observaciones u oposiciones debidamente fundadas respecto del proyecto evaluado.

Correo electrónico de consulta: medioambiente@villalaangostura.gov.ar