Se realizó reunión informativa sobre el operativo de seguridad acuática

En el día de hoy se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura una reunión informativa sobre el operativo de seguridad acuática municipal, brindado por la Dirección de Protección Civil a cargo de su Directora, Aldana Rodríguez.

Participaron de la actividad el Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, junto a representantes de la Comisaría N°28, personal de Prefectura Naval Argentina, SPMF (Sistema Provincial de Manejo del Fuego), guardavidas, personal del Hospital local, como así también otras instituciones intermedias.

Durante el encuentro se presentaron los principales lineamientos y conclusiones de la temporada, destacando el trabajo preventivo realizado y la coordinación entre las áreas intervinientes. Asimismo, se compartió un análisis general del comportamiento en las distintas playas, identificando sectores de mayor concurrencia y zonas que requieren especial atención.

En este sentido, se remarcó la importancia de sostener y fortalecer las tareas de prevención, control y concientización, especialmente en aquellos espacios con mayor actividad recreativa y náutica.

Como conclusión, se destacó el funcionamiento del operativo y el trabajo articulado entre las instituciones, al tiempo que se señaló la necesidad de continuar fortaleciendo herramientas y recursos para optimizar la seguridad.

El encuentro tuvo como objetivo principal intercambiar información y avanzar en la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional, que permita seguir consolidando acciones conjuntas en un destino turístico activo como Villa La Angostura.