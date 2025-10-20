Angostura Informa

MAÑANA MARTES 21 DE OCTUBRE, LLEGA “YO SALGO A JUGAR”

Oct 20, 2025

Una tarde para disfrutar, compartir y volver a ocupar las calles con alegría

La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto al Consejo de las Niñas y los Niños, invita a todas las familias a participar de una jornada muy especial: “Yo salgo a jugar”, una propuesta pensada por los y las consejeras para que las infancias sean protagonistas del espacio público.

 MARTES 21 de octubre, De 15:00 a 17:00 hs, Calle Cerro Bayo (entre Maquis y Michay)

Durante dos horas, la calle se transformará en un gran patio de juegos al aire libre. No habrá autos, ni pantallas, solo risas, movimiento y creatividad.

La consigna es simple y poderosa: “Juego libre”. Cada niña y niño puede llevar su bici, pelota, soga, juegos o cualquier idea para compartir con amigos y amigas.

Esta iniciativa forma parte del trabajo que realiza el Consejo de las Niñas y los Niños, promoviendo espacios donde las infancias puedan expresarse, decidir y participar activamente en su comunidad.

 “Queremos que todos salgan a jugar, que se adueñen de la calle y la llenen de vida”, expresaron los pequeños consejeros durante la organización del evento.

Una invitación abierta a toda la comunidad para redescubrir el valor del juego, del encuentro y de las calles como lugar de convivencia y alegría.

By Prensa Vla

