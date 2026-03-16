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Información de Villa La Angostura

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Taller Comunitario de Tallado sobre madera.

Mar 16, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra en marcha el Taller Comunitario de Tallado sobre madera para principiantes, una propuesta gratuita destinada a vecinos y vecinas de la localidad.

El taller se dicta los días miercoles, de 19 a 20:30 horas, en la UTEP, ubicada en Chumuy 413, barrio El Mallín.Para más información e inscripciones, comunicarse al 1136172985.

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de promover la capacitación y el fortalecimiento de saberes comunitarios.

By Prensa Vla

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