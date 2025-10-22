Angostura Informa

“Yo salgo a jugar” la propuesta que lleno de alegría las calles de Villa La Angostura.

Oct 22, 2025

Una tarde que disfrutaron, compartieron y fueron parte de la propuesta que con alegría vivieron las familias en la jornada “Yo salgo a jugar”, organizada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto al Consejo de Niñas y Niños.

El encuentro se realizó hoy martes 21 de octubre, sobre la calle Cerro Bayo, entre Maquis y Michay, donde durante dos horas el espacio se transformó en un gran patio de juegos al aire libre.No hubo autos ni pantallas: solo risas, movimiento y creatividad.

La consigna fue simple y poderosa: “Juego libre”, y cada niña y niño llevó su bici, pelota, soga o distintos juegos para compartir con amigos y amigas.

Esta propuesta fue pensada por los y las consejeras del Consejo de las Niñas y los Niños, en el marco del trabajo que se viene desarrollando para promover espacios donde las infancias puedan expresarse, decidir y participar activamente en su comunidad.

La jornada dejó como resultado una tarde colmada de alegría, encuentro y comunidad, reafirmando el valor del juego y de las calles como lugar de convivencia.

