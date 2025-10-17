Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

LLEGA “YO SALGO A JUGAR”

Oct 17, 2025

Una tarde para disfrutar, compartir y volver a ocupar las calles con alegría

La Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto al Consejo de las Niñas y los Niños, invita a todas las familias a participar de una jornada muy especial: “Yo salgo a jugar”, una propuesta pensada por los y las consejeras para que las infancias sean protagonistas del espacio público.

🗓 Lunes 21 de octubre

🕒 De 15:00 a 17:00 hs

📍 Calle Cerro Bayo (entre Maquis y Michay)

Durante dos horas, la calle se transformará en un gran patio de juegos al aire libre. No habrá autos, ni pantallas, solo risas, movimiento y creatividad.

La consigna es simple y poderosa: “Juego libre”. Cada niña y niño puede llevar su bici, pelota, soga, juegos o cualquier idea para compartir con amigos y amigas.

Esta iniciativa forma parte del trabajo que realiza el Consejo de las Niñas y los Niños, promoviendo espacios donde las infancias puedan expresarse, decidir y participar activamente en su comunidad.

💬 “Queremos que todos salgan a jugar, que se adueñen de la calle y la llenen de vida”, expresaron los pequeños consejeros durante la organización del evento.

Una invitación abierta a toda la comunidad para redescubrir el valor del juego, del encuentro y de las calles como lugar de convivencia y alegría.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El Banco de Bicis: una iniciativa solidaria que promueve la movilidad y la conciencia comunitaria.

Oct 15, 2025
Adultos Mayores Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El Área de Adultos Mayores invita a “Hablemos de la Vida: un diálogo necesario para acompañar y prevenir”

Oct 13, 2025
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Se realizó esta tarde una charla sobre los beneficios de la actividad física en el síndrome metabólico

Oct 6, 2025

Otras noticias

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

LLEGA “YO SALGO A JUGAR”

17 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA INFORMA QUE VENCE LA SEGUNDA CUOTA DE LA TASA FIJA ANUAL.

17 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Recomendaciones náuticas para la temporada en Villa La Angostura

17 octubre, 2025 Prensa Vla
Área de Accesibilidad

Oficina de Accesibilidad CO.MA.DIS

16 octubre, 2025 Prensa Vla