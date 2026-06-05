Villa La Angostura impulsa el acceso a la capacitación tecnológica a través del FabLab.

La Municipalidad de Villa La Angostura acompaña la difusión de la Academia Tecnológica Neuquina (NQN TEC), una propuesta de formación digital gratuita impulsada por ANIDE, OPTIC y Cisco Networking Academy, que ya superó los 2.000 inscriptos en toda la provincia.

En este contexto, el FabLab Villa La Angostura se consolida como un espacio estratégico para garantizar que más vecinos y vecinas puedan acceder a estas capacitaciones, brindando conectividad y equipamiento informático a quienes no cuentan con los recursos necesarios para realizar los cursos desde sus hogares.

El coordinador del FabLab, Marcos Borquez, destacó que el laboratorio de fabricación digital se encuentra abierto a la comunidad para facilitar el acceso a internet y a computadoras, permitiendo que más personas puedan aprovechar esta oportunidad de formación.

La propuesta incluye cursos virtuales, flexibles y con certificación internacional en áreas como Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial Moderna, Ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), Hardware de Computadoras, Conciencia Digital, Uso de Computadoras y Dispositivos Móviles, y Hacker Ético, entre otros.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de junio y están destinadas a personas con o sin experiencia previa, promoviendo el acceso igualitario al conocimiento y a las nuevas tecnologías desde cualquier punto de la provincia.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se continúa trabajando para fortalecer la inclusión digital y generar más oportunidades de capacitación, consolidando al FabLab como un espacio de innovación, aprendizaje y desarrollo para toda la comunidad.