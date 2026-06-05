Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

FabLab Villa La Angostura

FabLab Villa La Angostura sigue creciendo y sumando nuevas propuestas.

Jun 5, 2026

FabLab sigue compartiendo experiencias de aprendizaje en FabKids, Robótica y AIl for Youth, donde la creatividad, la tecnología y la innovación se convierten en proyectos reales.

Y muy pronto se abriran las inscripciones para nuevas propuestas:

❄️ FabKids Edición Invierno
💻 Programación
🌐 Ciudadanía Digital para Adultos
⚙️ Fabricación Digital
🍄 Biotecnología: cultivo de hongos y microalgas
🎨 Diseño Vectorial

Todas las propuestas cuentan con diferentes horarios para adaptarse a las necesidades de cada participante, si te interesa aprender, crear, experimentar y formar parte de una comunidad innovadora, ¡hay un espacio para vos!

Sumate a un espacio donde las ideas se transforman en proyectos, los proyectos en aprendizajes y los aprendizajes en nuevas oportunidades.

FabLab Villa La Angostura: Calafate 233, Barrio Once

By Prensa Vla

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